شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، تدمير صاروخ بالستي تجاه خميس مشيط وطائرة مسيرة مفخخة تجاه المنطقة الجنوبية أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكدت قوات التحالف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات فظيعة للقانون الدولي.

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