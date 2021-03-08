شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالى والأمنى تحتاج لمعالجة سريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ميشال عون الرئيس اللبنانى، إن الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالى والأمنى تحتاج الى معالجة سريعة، لأننا نشهد ارتفاعا غير مبرر فى سعر صرف الدولار، بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح الرئيس اللبنانى أن هذا الواقع يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرر، لافتا إلى أن هذه الإجراءات هي ذات طبيعة مالية، قضائية وأمنية، ومحذرا من خطورة ما يجري، لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني.

وطالب ميشال عون من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحدث، لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها، مؤكدا أنه إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى أعمالهم، لا سيما بعد أسابيع من الإقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا.

وتابع الرئيس اللبنانى: قطع الطرق مرفوض، وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة، وتطبيق القوانين دون تردد، خصوصا وأن الأمر بات يتجاوز مرد التعبير عن الرأي، إلى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار.