شكرا لقرائتكم خبر عن الإريانى: نستغرب الصمت الدولى على السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، عن استغرابه الصمت الدولى على السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال معمر الإريانى: نستغرب الصمت الدولي على السياسات الايرانية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والذي شجعها للتمادي في أنشطتها الارهابية.

وطالب وزير الإعلام اليمنى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإيراني، قائلا: ونطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الكفيلة بوقف العدوان الايراني وفق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وحفظ السلم والامن الدوليين.

وأوضح معمر الإريانى، أن التصعيد الايراني في اليمن والمنطقة عبر اذرعتها الطائفية وعلى رأسها مليشيا الحوثي يهدد بتعميق الأزمة واستمرار نزيف الدم اليمني، وتقويض فرص الحل السلمي، ويتجاهل معاناة ثلاثين مليون مواطن اكتوو بنار الحرب التي فجرها الانقلاب، ويهدد بجر المنطقة برمتها لسيناريوهات لا يحمد عقباها.

ولفت وزير الإعلام الإيرانى، إلى أن التصعيد الايراني الخطير في اليمن والمنطقة هو نتيجة مباشرة لما اعتبرته طهران نهج جديد للإدارة الأمريكية يتجاهل تاريخ التورط الايراني في اشعال الازمات في المنطقة وايديها الملطخة بالدماء.