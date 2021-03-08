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وزير الداخلية السورى: سنعمل على تسهيل تسجيل الأطفال المولودين خارج سوريا

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية السوري، محمد خالد الرحمون، استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات لتأمين عودة اللاجئين إلى وطنهم، بدءا من استقبالهم في المراكز الحدودية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح وزير الداخلية السوري أن سوريا سنوفر وسائط نقل تقل اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، واستصدار الوثائق الشخصية لفاقديها من المراكز الحدودية، بغض النظر عن الإجراءات الموجودة بحقهم.

وأشار وزير الداخلية السوري إلى أن سوريا ستعمل على تسهيل تسجيل الأطفال المولودين خارج سوريا، وترك حرية الدخول أو العودة للمواطنين القادمين وبحقهم إجراءات معينة، وإعطاء المتخلفين عن خدمة العلم مهلة زمنية لمراجعة شعب تجنيدهم.

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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