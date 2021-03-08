شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: ليس هناك مسار أمريكى خاص لحل الأزمة فى البلاد الفترة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، إنه ليس هناك مسار أمريكي خاص لحل الأزمة في اليمن خلال الفترة الراهنة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن هناك مسار أمريكى لدعم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

وأوضح أحمد عوض بن مبارك، أن الحوثيين استغلوا رفعهم من قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتنصل من التزامات السلام.

وتابع وزير الخارجية اليمني: الحوثيون التقوا بالمسؤولين الأمريكيين بشكل مباشر أكثر من مرة، مشيرا أن الملف اليمني والمعاناة الإنسانية لا تحتمل ربطها بقضايا الملف النووي الإيراني، وأن مأرب ستغير المعادلة وقد تمكنا من كسر محاولات الحوثيين للهجوم عليها.