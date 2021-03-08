غارات التحالف تقصف ورش صناعة الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي

الكويت - هبة التوبجي - ضمن العملية العسكرية النوعية التي تشنّها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنفيذ العديد من الضربات الجوية الموجعه والتي تستهدف مخازن القدرات النوعية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في العاصمة المحتلة صنعاء، نشر تحالف دعم الشرعية أحد الاستهدافات الدقيقه لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات بدون طيار بأحد المعسكرات الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية.وفقا لـ”الرياض”

وتأتي غارات التحالف تأكيدًا على حماية المدنيين والاعيان المدنية من انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه ممنهجة ومتعمدة .

وقد اعلن تحالف دعم الشرعيه في اليمن ان تنفيذ العمليه العسكريه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.