“المالكي”: للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديدات.. ولا تملك أي دولة الجرأة أن تعلن تبنيها لأي اعتداء على المملكة

الكويت - هبة التوبجي - أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أنه لا توجد أي دولة عدائية إقليمية أو غير إقليمية لديها الجرأة أن تعلن تبنيها لأي اعتداء على المملكة، موضحًا أن المملكة لديها القدرة وقوة الردع في التعامل مع مثل هذه التهديدات.

وأشار في حديثه لقناة “العربية”، اليوم (الإثنين)، إلى أن الاعتداء على أرامكو السعودية في الظهران ومحاولة استهداف مصفاة النفط في رأس تنورة، ليس استهدافا للمملكة فحسب ولكنه استهداف لعصب الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة العالمي، وحرية الملاحة والتجارة العالمية والصادرات النفطية.

وأضاف أن هناك بعض الدول الإقليمية العدائية، والتي تتبنى الأفكار الإرهابية، تقوم بدعم الجماعات التنظيمية والإرهابية في المنطقة، مبينًا أن جميع هذه الجماعات والدول لديها أهداف مشتركة تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض العديد من الصواريخ البالستية وطائرات دون طيار، مؤكدًا أن المملكة لديها القدرة على حماية أمنها ومنشآتها الاقتصادية، ومقدراتها والمقيمين على أراضيها.