اخبار الخليج

“التجارة”: منح خصومات خاصة للحاصلين على “لقاح كورونا”

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - قالت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، إنه يمكن لجميع المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس “”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي سعيا لسلامة المجتمع، وتشجيعاً لأخذ لقاح “كورونا”، مبينة أن الخصومات ستكون على المنتجات والسلع والخدمات دون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية للمنشأة، ودون أي رسوم مالية على ترخيص التخفيضات.

وكانت المملكة قد بدأت حملة التطعيم ضد “كورونا” في 17 ديسمبر 2020، وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا