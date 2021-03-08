شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بـ 4 مقيمين سرقوا معدات ومواد بناء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وتمثلت جرائمهم في بسرقة معدات ومواد بناء من مباني تحت الإنشاء، في عدد من أحياء مدينة الرياض، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (275,000) ريال.
وقد تم إيقافهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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