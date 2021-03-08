شكرا لقرائتكم خبر عن قادمة من لبنان.. «الجمارك» تُحبط تهريب 15 مليون حبة «كبتاجون» مخبأة بإرسالية «عِنَب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحبطت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، محاولة تهريب أكثر من 15 مليون حبة كبتاجون، عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الجمارك عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه تم العثور على الحبوب المخدرة مخبأة داخل إرسالية “عنب” وردت إلى المملكة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وتمكنت الجمارك، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مستقبلي الشحنة.