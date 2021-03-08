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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف عن إحصائيات الدخول على «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن المنظومة التعليمية – خلال عام من التعليم عن بُعد أثبتت بلغة الأرقام، أن تحويل التحديات إلى قصة نجاح ليس مستحيلاً بدعم قيادة ملهمة لأبنائها، وتفاني منسوبي التعليم في أداء رسالتهم في مرحلة استثنائية.
وكشف في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” عن أهم إحصائيات الدخولعلى منصة مدرستي خلال ذلك العام، التي أظهرت أن عدد طلاب وطالبات مدارس التعليم الحكومي الذين تفاعلوا مع منصة مدرستي وصل إلى 4.9 مليون، والمعلمين والمعلمات 408.8 ألف، وقادة المدارس 8 آلاف، وأولياء الأمور 923.7 ألف، فيما وصل عدد طلاب وطالبات التعليم الأهلي والأجنبي إلى 183.8 ألف.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد زيارات رابط مدرستي بلغ نحو 588 مليون زيارة، وعدد الدروس الافتراضية المنشأة 120 مليون درس، وعدد الواجبات المسندة 35.9 مليون.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي المشاهدات على قنوات عين (دروس اليوتيوب) بلغت نحو 320 مليون مشاهدة، شملت 223.8 مليون من داخل المملكة، 6.2 مليون من الخارج، فيما وصل إجمالي مشاهدات البث الفضائي المباشر إلى 140.3 مليون مشاهدة.
وبلغ عدد طلاب وطالبات التعليم الجامعي، الذين استفادوا من نظام التعليم عن بعد 1.3مليون، بمشاركة 66.2 ألف من أعضاء هيئة التدريس، رفعوا 178 مليون ملف، وتم تقييم 27.3 مليون حالة، بالإضافة لمناقشة 39.6 مليون لوحة.
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