إسرائيل تبدأ تطعيم العمال الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان خدمة الطوارئ الإسرائيلية، يسمح للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل في إسرائيل أو في مستوطناتها المقامة في الضفة الغربية المحتلة بتلقي اللقاح.

ويتلقى العمال التطعيم العمال بلقاح "موديرنا" في حملات التلقيح عند المعابر الإسرائيلية وفي المناطق الصناعية" في الضفة الغربية.

وقالت خدمة الطوارئ إن 700 عامل تلقوا التطعيم يوم الخميس الماضي بنجاح، بهذا الصدد قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال كميل أبو ركن:

"أطلقنا اليوم حملة التطعيمات لصالح العمال الفلسطينيين الذين يشتغلون في إسرائيل، وأرحب بذلك. الحديث يدور عن مصلحة صحية واقتصادية مشتركة كوننا نعيش في نفس البيئة الوبائية، ويجب علينا جميعًا المساهمة في الجهد الرامي إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في المنطقة، مع الحفاظ على صحة الجمهور وعلى أداء المرافق الاقتصادية. هكذا فقط سنتمكن من التغلب على الكورونا، ومن استعادة مجرى الحياة الاعتيادي".

يذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت، في 19 فبراير/شباط الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حيث تقوم بموجبه الأخيرة بتطعيم مئة ألف عامل فلسطيني.

وتلقى نحو 40 في المئة من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم تسعة ملايين نسمة لقاح "فايز"، وقامت بتخفيف القيود يوم أمس الأحد.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة بعدد سكان يبلغ 2.8 مليون نسمة، أكثر من 142 ألف إصابة بالفيروس و1596 وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في الأراضي الفلسطينية العام الماضي.