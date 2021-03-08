استقالة أول وزير أردني بعد يوم من تعديل حكومي أجراه رئيس الوزراء

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن "الإرادة الملكية السامية أصدرت موافقة على قبول استقالة معالي الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين وزير العمل، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021".

كما صدرت الإرادة الملكية السامية "بالموافقة على تكليف معالي السيد أيمن رياض سعيد المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل، اعتبارا من ذات التاريخ".

​ووافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمس الأحد، على تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة، بقبول استقالة 12 وزيرا، وتعيين 10 وزراء جدد.

وقال الديوان الملكي الأردني، إنه "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة". وأمر العاهل الأردني، "بتعيين 10 وزراء جدد، بينهم المياه والري والثقافة والنقل والعدل الداخلية"، بالإضافة إلى قبول استقالة 12 وزيرا بالإضافة إلى وزيري الداخلية والعدل اللذين كانا استقالا من المنصب منذ أيام.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر بسمان الزاهر، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، فما شكر الملك عبدالله الثاني، الوزراء المستقيلين، على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.