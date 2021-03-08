مستشار السيسي للشؤون الصحية: لا توجد آثار خطيرة للتطعيم باللقاح في مصر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحاته، اليوم الإثنين، على قناة "إكسترا نيوز" فقد قال مستشار الرئيس إن هناك متابعة للحالات التي تم تطعيمها باللقاح، وحتى الآن لم يرسل للوزارة أي آثار جانبية خطيرة أو مؤثرة.

وأكد تاج الدين أن الوزارة تتابع مئات الحالات التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، لافتا إلى أن أي تطعيم يكون له بعض الآثار الجانبية، وذلك حسب الأعراض المتاحة والمعروفة، وقد ينتج مكان الحقن ومنها احمرار وألم.

وأكد أن الفئتين التي لم يجاز لهم التطعيم حتى الآن هم الشباب أقل من 18 سنة والسيدات الحوامل، معللا بأنه وحتى الآن لم يتم دراسة تأثير هذه اللقاحات على هذه الفئات.

وأشار عوض تاج الدين، إلى أنه يوجد أكثر من نوع من اللقاحات ومصر تسعى للحصول على أكبر قدر منها لتطعيم أكبر نسبة من السكان حسب الأولويات المحددة، موضحًا أن كل اللقاحات صالحة طالما اعتمدت في بلد المنشأ والجهات الصحية العالمية وافقت عليها.

يشار إلى أن الدكتورة هالة وزيرة الصحة المصرية، كانت قد أعلنت أن 1141 مصري تلقوا اللقاح في اليوم الأول من تطعيم الفئات المستهدفة في هذه المرحلة.

وكانت مصر قد بدأت أمس الخميس المرحلة الأولى من تطعيم الفئات المستهدفة بها وهي كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.