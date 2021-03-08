شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن منح البرلمان الليبى الثقة للحكومة الليبية تم تأجيله ليوم غد.

وفى وقت سابق انعقدت جلسة النواب الليبي في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحضور 132 نائبا.

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال ترأس الجلسة، إن اليوم نطوي صفحة الانقسام الليبي، فلا إقصاء أو تهميش في المرحلة المقبلة.

وأعرب عقيلة عن تطلعه لتجاوز الكثير من العقبات لتنظيم الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل.