شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: التصعيد الخطير بالبلاد والمنطقة امتداد لسياسات إيران منذ الثورة الخمينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة اليمنية، أن التصعيد الخطير فى اليمن والمنطقة امتداد لسياسات إيران منذ الثورة الخمينية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بحثت الحكومة اليمنية، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يمثله الممثل المقيم للبرنامج في اليمن اوكي لوتسما، تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين وجهود الإسهام في تحقيق السلام والتعافي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبناء المؤسسي للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين الجانبين، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، حيث تم استعراض طبيعة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وتأثير كورونا (كوفيد-19)، ومدى الاستقرار الكلي والحالة النقدية، والوضع المالي، وخطط وجهود واحتياجات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية مختلف القطاعات الحيوية والتستراتيجية المهمة وتخفيف معاناة المواطنين جّراء الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وألقت بظلالها القاتمة على شتى مجالات وجوانب الحياة.