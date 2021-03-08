شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا: نتواصل مع الدول الصديقة للمساعدة والدعم فى عودة النازحين للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية والمغتربين السورى، فيصل المقداد، إن سوريا ترحب بعودة جميع النازحين إلى وطنهم، وستقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات التى تساعد فى تهيئة الظروف التى تضمن عودة آمنة وأوضاعا معيشية جيدة للعائدين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح وزير الخارجية والمغتربين السورى، أن بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيسة، معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق، والضغوط على الدول المستضيفة للنازحين.

ولفت وزير الخارجية والمغتربين السورى، إلى أن سوريا ستتواصل مع الدول الصديقة والحليفة للمساعدة والدعم فى عودة النازحين إلى وطنهم.