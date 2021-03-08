شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يبحث مع سوريا التسهيلات المقدمة من دمشق لعودة النازحين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبنانى، رمزى المشرفية، مع الحكومة السورية، ملف النازحين السوريين فى لبنان، والتسهيلات المقدمة من قبل دمشق لتحقيق العودة الآمنة والكريمة لهم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم التقى رمزي المشرفية مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين، بشار الجعفري، والسفير السوري لدى لبنان، علي عبد الكريم علي، ومسؤولين في الخارجية السورية والوفد اللبناني المرافق للوزير.

وأكد الجانبان، اللبناني والسوري، خلال لقاء وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بنظيرته السورية، سلوى عبد الله، أهمية تأمين قاعدة بيانات للنازحين والمناطق التي نزحوا منها، للعمل على تهيئة البيئة الملائمة لعودتهم.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني أن العمل جار في الوقت الحاضر لتذليل كل العقبات التي تعترض عودة النازحين السوريين، مشيرا إلى نصب الجهود في إقناع المجتمع الغربي لمساعدة اللاجئين على العودة، ومؤكدا استعداد الحكومة السورية لإعادة مواطنيها.