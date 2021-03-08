شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس: "العراق سيبقى دائما فى قلبى.. وصلاتى من أجل هذا البلد الحبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، عن عمق تقديره وحبه للعراق بعد زيارة تاريخية استمرت أربعة أريام وانتهت بمغادرته صباح اليوم الاثنين، مطار بغداد الدولي عائدا إلى العاصمة الإيطالية روما، وقال البابا فرنسيس فى رسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بعد انتهاء زيارته للعراق، "العراق سيبقى دائمًا في قلبي".



البابا فرنسيس على تويتر

ووجه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رسالة إلى الشعب العراقى، قائلا: "أطلب منكم جميعًا، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أن تعملوا معًا متحدين من أجل مستقبل سلام وازدهار لا يُهمِل أحدًا، ولا يميز أحدًا. أؤكد لكم صلاتي من أجل هذا البلد الحبيب".

وغادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، مطار بغداد الدولي عائدا إلى العاصمة الإيطالية روما ، حيث كان في وداعه الرئيس العراقي برهم صالح .

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية ، أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح تبادل أطراف الحديث مع بابا الفاتيكان، في قاعة التشريفات بمطار بغداد الدولي قبيل مغادرته.

وعلى جانب آخر، أشاد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، بالمرأة العراقية وشجاعتها .. قائلا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: " أود أن أشكر كل النساء، خاصة نساء العراق الشجاعات"، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"عن البابا، قوله: "نساء العراق يواصلن منح الحياة، بالرغم من الانتهاكات والجراحات".

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، قد وصل إلي العراق، الجمعة، في زيارة تاريخية استمرت عدة أيام شملت محافظات النجف وذي قار واربيل ونينوى.