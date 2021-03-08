الرئاسة اللبنانية: على أجهزة الأمن أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد

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القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة اللبنانية، إن على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق شهدت بيروت موجة من التحركات الشعبية الاحتجاجية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، والذي يعد بداية الأسبوع في البلاد، حيث أقدم المتظاهرون على قطع واسع للطرق في مناطق متعددة من أرجاء البلاد ،استجابة للدعوات إلى "يوم الغضب" تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبدأت عمليات قطع الطرق ابتداء من السابعة من صباح اليوم، حيث تدفق المتظاهرون إلى الشوارع بأعداد متفاوتة بحسب كل منطقة، واستخدموا الإطارات المشتعلة والأحجار الأسمنتية وصناديق النفايات العمومية ،في قطع الطرق والشوارع الرئيسية والأوتوسترادات الدولية وبعض الميادين والساحات.