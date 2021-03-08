شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إيران هربت للحوثيين الأسلحة المستخدمة فى الهجوم على ⁧السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد تركي المالكى متحدث التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، إن ⁧إيران⁩ هربت للحوثيين الأسلحة المستخدمة فى الهجوم على ⁧السعودية، مضيفا:"الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين.

وأضاف متحدث التحالف العربي فى تصريحات لقناة العربية الإخبارية، أن المملكة العربية السعودية تمتلك قوة ردع كبيرة ضد أى تهديد مهما كان مصدره، مشددا على أن أى دولة إقليمية لا تملك الجرأة على تبنى أى هجوم ضد السعودية.

وكشف "المالكي" عن أن الميليشيات الحوثية حاولت سابقا استهداف مكة المكرمة والرياض.

كان المالكي كشف عن أن ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تعرضت أمس لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة دون طيار قادمة من جهة البحر.