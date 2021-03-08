شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء العراقى يمدد إجراءات حظر التجوال الجزئى والكلى لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى اليوم الاثنين، تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي والكلي لمدة أسبوعين، في عموم العراق اعتباراً من 9 مارس الجارى و حتى 22 مارس.

وأوضحت أمانة مجلس الوزراء العراقى، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" أنه نظراً للموقف الوبائي الحالي، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لفيروس كورونا إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، واستناداً توصيات وزارة الصحة العراقية، تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل والجزئى.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم تسجيل 3 آلاف و920 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس التاجي.. فيما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية