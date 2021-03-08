شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يبحث وسائل مكافحة تهريب المخدرات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا الثلاثاء، المؤتمر العربي الرابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات. ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية، رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وإدارة المنظمات والاتحادات العربية)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع له، مركز حماية الدولي للتدريب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويستعرض المؤتمر خطط الدول الأعضاء وتجاربها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي مجال إعداد برامج توعوية لليد العاملة للحيلولة دون تعاطيها المخدرات.

ويناقش المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية)، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2019-2020م).

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.