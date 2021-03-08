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السعودية... توضيح هام من "الحج" حول "حجز عمرة رمضان"

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دبي - محمود عبدالرازق - وكانت رسالة تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن الحجز للعمرة على مرحلتين، الأولى للفترة (من 1 - 18 رمضان) ابتداء من 15 شعبان، والثانية للفترة (من 19 - 30 رمضان) في 15 رمضان.

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إلا أن وزارة الحج والعمرة نفت تلك التقارير جملة وتفصيلا، وأعلنت الوزارة أن هذا غير صحيح، وأنها لم تصدر أي تصريح بهذا الخصوص، بحسب صحيفة "عكاظ" .

وحذرت الوزارة من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق "اعتمرنا" لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، معتبرة أن ذلك "غير مسموح".

وشددت على أن تطبيق "توكلنا" لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق "اعتمرنا"، وينعكس التصريح في "توكلنا".

وكشفت عن أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس/آذار الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح "" غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة.

© Sputnik / Mohamed Hassan

خطوات أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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