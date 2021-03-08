رغد صدام حسين تتلقى "طلبا مفاجئا" بعد نشر صورة ابنتها الحقيقية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت رغد صورة لابنتها الشابة حرير، في رد على تداول واسع لصورة فتاة هندية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروها أنها لحفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وعبر عدد من الشبان العرب عن رغبة صريحة بالارتباط بها، بينهم مواطن كويتي، يدعى مساعد الخالدي، والذي يعرف نفسه على أنه باحث كويتي في علم الأنثروبولوجيا والقانون.

كما قال مغرد عراقي يدعى مؤمن عمر الطائي، إنه يطلب خطبة حرير من والدتها

ولم تعلق رغد صدام حسين على أي من تلك الطلبات بالإشارة لكون ابنتها متزوجة، كما لم تعلق الابنة حرير التي تمتلك حسابا عبر تطبيق "إنستغرام"، تنشر فيه أحياناً صورها برفقة زوجها ناصر الأعظمي.