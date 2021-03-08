نفد الروسي والبريطاني... مسؤول جزائري: لم يبق إلا اللقاح الصيني

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، بحسب قناة "النهار".

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وقال فورار إن كل الجرعات التي استوردت تم استهلاكها، باستثناء اللقاح الصيني الذي لم يستنفد بعد.

والأربعاء الماضي، قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه سيتم البدء في استعمال اللّقاح الصيني "سينوفارم".

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، تسلمت الجزائر 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، هبة من بكين لمواجهة وباء كورونا، وذلك بعد تسلمها 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي و50 ألف جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا البريطاني، نهاية يناير/كانون الأول الماضي.

وفي 30 يناير، بدأت الجزائر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف منح اللقاح إلى 70% من المواطنين.