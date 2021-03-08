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نفد الروسي والبريطاني... مسؤول جزائري: لم يبق إلا اللقاح الصيني

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس ، بحسب قناة "النهار".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وقال فورار إن كل الجرعات التي استوردت تم استهلاكها، باستثناء اللقاح الصيني الذي لم يستنفد بعد.

والأربعاء الماضي، قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه سيتم البدء في استعمال اللّقاح الصيني "سينوفارم".

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، تسلمت الجزائر 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، هبة من بكين لمواجهة وباء كورونا، وذلك بعد تسلمها 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي و50 ألف جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا البريطاني، نهاية يناير/كانون الأول الماضي.

وفي 30 يناير، بدأت الجزائر حملة التطعيم ضد ، التي تستهدف منح اللقاح إلى 70% من المواطنين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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