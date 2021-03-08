مصر... الحكومة تحسم الجدل حول السماح لشركات خاصة بتوفير لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي حول عزم الحكومة إشراك عدد من الشركات في عملية توفير اللقاح للمصريين.

وقال البيان: "تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء".

وأضاف أن وزارة الصحة أكدت "أنه لا صحة للسماح لأي من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين".

وتابع بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية".

وأكد أن أولوية التطعيم بلقاح كورونا للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن حملة بدأت الخميس الماضي لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية،.

وختم البيان بمناشدة "وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين".

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد كشفت أن 1141 مصري تلقوا اللقاح في اليوم الأول من تطعيم الفئات المستهدفة في هذه المرحلة.

وفي تصريحات صحفية أكد خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها.

وكانت الوزارة أعلنت عن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها.

وتشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.