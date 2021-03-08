المغرب يتلقى الدفعة الثالثة من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ووصلت الشحنتان الأولى والثانية من لقاحات سينوفارم إلى البلاد في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير على التوالي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإفريقية.

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وتم تطعيم ما يقرب من أربعة ملايين شخص في المغرب، وهو أعلى رقم في القارة الأفريقية، بحسب الوكالة.

وأعلن المغرب إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير بشكل مجاني.

وقال البيان إنه "بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فإن بلادنا تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف".

وقالت وزارة الصحة إن الفئات المستهدفة من المراحل الأولى لعملية التطعيم هم مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فأكثر، والسلطات العمومية والجيش وكذا نساء ورجال التعليم ممن تزيد أعمارهم عن 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغة أعمارهم 75 سنة فأكثر.