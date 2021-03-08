الجيشان المصري والفرنسي ينفذان إجراء عسكريا في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري المصري، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر".

وأضاف أنه "ذلك جاء باشتراك الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ" والقرويطة "أبو قير" مع حاملة المروحيات الفرنسية "TONNERRE" والفرقاطة "SURCOUF"، عقب انتهاء زيارتهم لميناء سفاجا".

وقال المتحدث العسكري، إن "التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة فى تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة، بالإضافة إلى حماية هدف حيوى بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، وتمارين دفاع جوى، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية".

يأتى هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية والتى تتمتع بخبرات عميقة فى هذة المجالات فى إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية)، وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يسهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.