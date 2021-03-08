شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان العراق يقرر السماح بدخول السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية فى إقليم كردستان العراق السماح بدخول السياح من العراقيين والأجانب للإقليم، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء (نينا) اليوم الاثنين، أنه ابتداءً من اليوم يسمح للسياح بالدخول من جميع المعابر فى الإقليم بعد أيام من التشديد والمنع.