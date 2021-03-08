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فلسطين تسجل 2003 إصابات جديدة بكورونا و22 وفاة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الإثنين تسجيل 2003 إصابات جديدة بفيروس و22 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 123‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وبدأ أمس تطبيق إغلاق شامل في بعض المحافظات لمدة يوم أو يومين وسيمتد في بعض المحافظات الأخرى أسبوعا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 225492، تعافى منهم 200162 وتوفي 2377.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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