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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة المشرفة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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