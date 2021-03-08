شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.