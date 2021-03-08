شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة المشرفة.