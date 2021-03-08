شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية وجود المراة فى مواقع صنع القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة الدول العربية على أهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة لها فى الحياة العامة، والقضاء على جميع أشكال العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام تحت شعار "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساو في عالم كوفيد-19" ليحتفي بما قدمته النساء حول العالم أثناء تواجدهن في الصفوف الأولى من مواجهة جائحة كوفيد.



وذكر البيان أنه تبين أثناء جائحة كوفيد-19 أن وجود نساء في مناصب صنع القرار في أوقات الأزمات من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على قدرة الحكومات للاستجابة لتلك الأزمات من خلال وضع سياسات تعكس التجارب الحياتية المتنوعة وتمس القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة النساء، مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية وتسوية النزاعات.



وألقت أزمة كوفيد-19 الضوء على الدور الهام المنوط به للخطط الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام في تسريع وتسهيل الاستجابة للكوارث الطبيعية والأوبئة والتعافي منها، وعلى أهمية إشراك النساء في عملية صنع السياسات وإعداد تلك الخطط الوطنية على جميع المستويات.



وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - في تصريح لها بهذه المناسبة - إنه على المستوى الإقليمي، دائما ما تحرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة المرأة والأسرة والطفولة - على مواكبة المجتمع الدولي في الاحتفال بيوم المرأة العالمي تأكيدا على التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية.



وأوضحت أن الاحتفال هذا العام يعد فرصة للإشادة بالمساهمات الاستثنائية التي قدمتها النساء في الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية من كافة القطاعات وبشكل خاص عضوات الطواقم الطبية والرعاية الصحية وفي المؤسسات الأمنية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة الممتدة الأجل وأيضا النساء العاملات والمعيلات اللاتي تولين مسؤوليات تزايدت من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة لحماية كبار السن والأطفال والمرضى.

وأشارت إلى أنه فى هذا الإطار تناول "البيان العربي" الصادر عن الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للجنة المرأة في الأمم المتحدة (65) ، الذي نظمته الأمانة العامة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي تم اعتماده من قبل لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 11 فبراير الماضي، النقاط الرئيسية التي ترتكز عليها أولويات المنطقة العربية في هذا الشأن.



ويتضمن البيان التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمناهضة العنف ضد المرأة، وعلى إنهاء الصور النمطية حول المرأة، وكذلك توفير الحماية الاجتماعية للنساء وتسهيل وصولهن إلى الخدمات الصحية، وجميعها قضايا هامة تتقاطع مع دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة ووصولها إلى مواقع صنع القرار في كافة المجالات.

وفي هذا الإطار ستنظم إدارة المرأة والأسرة والطفولة فعالية جانبية على هامش أعمال الدورة (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "معا لإنهاء العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" وذلك بتاريخ 25 مارس الحالي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



كان مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية اعتمد في دورته العادية (155) والتي عقدت الأسبوع الماضي كلا من "استراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية لوسيطات السلام" - والتي أعدها قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال ونواة هامة لدعم مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والتفاوض - و"الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" التي أعدها قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تأكيدا على حرص الأمانة العامة على العمل لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة وأوقات ما بعد النزاع.