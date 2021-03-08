السفارة الأمريكية فى السعودية تدين أحدث هجمات الحوثيين على المملكة

القاهرة - سامية سيد - أدانت السفارة الأمريكية في السعودية أحدث هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على المملكة بصواريخ وطائرات مسيرة أمس الأحد.

وقالت السفارة في تدوينة على تويتر اليوم الاثنين باللغة العربية "تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

وكانت قد فشلت ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، أمس الأحد، فى استهداف ميناء رأس تنورة والحى السكنى بمدينة الظهران، الواقعة شرق المملكة العربية السعودية.

وأوضح مصدر مسئول فى وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، فى ميناء رأس تنورة، فى المنطقة الشرقية، قد تعرض لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر.