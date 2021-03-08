شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال وقفة احتجاجية على تجريف الأراضى بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق اليوم الاثنين، عقب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال وقفة احتجاجية على تجريف أراضيهم شرق يطا، جنوب محافظة الخليل.