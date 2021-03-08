«الغذاء والدواء» توضح شروط الاستيراد الشخصي أو شراء الأغذية عبر الإنترنت

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
قدمت هيئة الغذاء والدواء، عدداً من النصائح للراغبين في الاستيراد الشخصي أو شراء الأغذية عبر الإنترنت، ومراعاة عدة شروط لضمان سلامة شحناتهم.
وأشارت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، إلى احتمالية تغير بعض صفات المادة الغذائية لتذبذب درجة الحرارة خلال النقل والتخزين، مع ضرورة ملاحظة ألا تحتوي الشحنة على مواد مضافة غير مسموح بها أو محظورة.
وشددت الهيئة، على أهمية ألا تكون المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما، ضمن المنتجات المشتراة.
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