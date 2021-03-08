شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من «هدف» للباحثين عن عمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مجدداً، الباحثين والباحثات عن عمل، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج “دروب- إن” عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”.
ويشتمل برنامج “دروب-إن”، على 16 ألف دورة تدريبية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل، ويقدم الدورات التدريبية عبر منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر، من خلال الرابط:هنا.
وتشتمل الدورات على 14 مجالاً منها إدارة الأعمال، والبرمجة، والتصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من:LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهى متطلباتها.
يذكر أن برنامج “دروب ــ إنْ”، في مرحلته الثالثة، يهدف إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.
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