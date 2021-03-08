شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.