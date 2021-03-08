شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» توضح مزايا وأسعار خدمة «واصل عالمي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مؤسسة البريد، أن ‏من مزايا خدمة واصل عالمي إنها توفر سعر أول نصف كجم من طلب العميل والعديد من المزايا الأخرى.

وتوفر خدمة واصل عالمي عنوان أمريكي مخصص لك، مرتبط بعنوانك الوطني، حتى يتم توصيل مشترياتك العالمية إلى عنوانك، فيما تتميز بالوصول إلى أفضل الأسعار والعروض، والتوصيل إلى منزلك عبر العنوان الوطني، والحصول على أفضل المميزات بأقل الأسعار، والتسجيل في الخدمة مجاني.

ويمكن استخدام الخدمة بـ: التسجيل في العنوان الوطني، حتى تحصل على عنوان واصل عالمي الرديف، إذا كنت مسجل مسبقاً في العنوان الوطني، وتستطيع أخذ تفاصيل عنوانك في واصل عالمي من خلال الدخول على بريدي أون لاين، وخلال عملية الشراء عبر موقع في أمريكا تقوم بإدخّال عنوانك الأمريكي.

وفي الخطوة الأخيرة سيتم توصيل الطلب إلى منزلك عند الضغط على ارسال الشحنة من بوابة واصل عالمي في بريدي اون لاين، بينما أسعار الخدمة: أول 0.5 ك.ج = 46 ريال، وكل 0.5 ك.ج إضافي = 29 ريال.