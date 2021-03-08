"محمد بن راشد للابتكار" يفتح باب التقديم للانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى دفعة ربيع 2021 في برنامجه مسرع الابتكار. حيث تم تحديد تاريخ 22 مارس 2021 كآخر موعد لتقديم الطلبات لدورة الربيع.



وفي هذا الإطار، سيدعم الصندوق رواد الأعمال المبتكرين من خلال تسهيل وصولهم إلى السوق بشكل أسرع، وتمكينهم من توسيع أعمالهم. ويشمل الدعم المقدم من الصندوق خمس خدمات أساسية، منها فحص واختبار نماذج الأعمال، وتحديد اتجاه الأعمال الاستراتيجي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والعملاء، وتوفير فرص الوصول إلى التمويل.

ويتماشى ذلك مع أهداف الصندوق المتمثلة في تحفيز ثقافة الابتكار من خلال إرشادات واستراتيجيات من الخبراء تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسة للابتكار إقليمياً وعالمياً.

وتعليقاً على فتح باب الانضمام للدفعة الجديدة، قالت فاطمة النقبي ممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يسعدنا أن نفتح باب التسجيل لدفعة الربيع 2021 في برنامج صندوق محمد بن راشد للابتكار واستقبال مجموعة جديدة من رواد الأعمال الناشئين. نحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لتطوير أعمالهم ومشاريعهم المبتكرة، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق بشكل فعال وسريع. ونسعى من خلال البرنامج أن نكون وجهة رئيسية تجذب رواد الاعمال لتمكينهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والحلول الرقمية".

وأضافت: " ضم البرنامج في دورته السابقة العديد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مثل Arnab (قطاع النقل)؛ وEnglease.com (قطاع التعليم)؛ و Farmin(قطاع التكنولوجيا)؛ و Food-ATM (قطاع التكنولوجيا)؛ والعديد غيرهم".

وقد حقق العديد من أعضاء دفعة الشتاء السابقة نجاحات ملحوظة، مثل Farmin الشركة الناشئة التي فازت ببرنامج GeoTech للابتكار الذي استضافته وكالة الإمارات للفضاء. وجاءتFood-ATM ضمن المرشحين النهائيين في مسابقةGITEX Future Stars . وتوفر هذه الشركة مفهوماً جديداً يمكّن فئة العمال من الحصول على وجبات مجانية باستخدام البطاقات الذكية التي تتم تعبئتها بالرصيد من قبل الشركات ضمن ميزانياتها المخصصة للمسؤولية الاجتماعية.

ومن الأعضاء البارزين في مجال التكنولوجيا المالية، شركة Dapi التي تأسست في 2018 وكانت أول منصة مصرفية مفتوحة موحدة أتاحت لشركات وتطبيقات التكنولوجيا المالية التواصل مع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تمكنت هذه الشركة الناشئة، كونها جزء من برنامج مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار من توسعة نشاطها في المنطقة.

ويقوم برنامج مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار بدور رئيسي في تمكين رواد الأعمال في الدفعة الجديدة ودعم مشاريعهم المبتكرة للوصول إلى السوق المحلي. وسيعمل البرنامج على تقديم الدعم لأعضائه عبر توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بدءاً من التحقق واختبار نماذج العمال إلى توسعة نطاق مشاريعهم، كما سيزودهم باستشارات متخصصة تمكنهم بعرض أعمالهم بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي.

وقد كان لبرنامج مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار مساهمات متعددة منذ انشائه في تعزيز ريادة الأعمال الناشئة في الدولة. فمنذ بداية البرنامج في ديسمبر 2018، جمع البرنامج 56 عضواً من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التكنولوجيا والصحة والنقل والتعليم والطاقة النظيفة. كذلك ركز البرنامج على رعاية وتنمية رواد الأعمال المحليين في مختلف مجالات الابتكار.

ويمكن تقديم الطلبات عبر الموقع: https://mbrif.cognistreamer.com