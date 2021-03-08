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“الحج والعمرة” تكشف حقيقة حجز عمرة رمضان بدءاً من 15 شعبان

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - حذرت وزارة الحج والعمرة من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق «اعتمرنا» لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، إذ إن ذلك غير مسموح ويعتبر مخالفا لتعليمات تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا».

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق «توكلنا» لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، وينعكس التصريح في «توكلنا»، كاشفة أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح «» غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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