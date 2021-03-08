إدانات عربية وعالمية لهجوم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على المملكة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعربت عدة دول وشخصيات عربية وعالمية، إدانتها واستنكارها لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، من خلال طائرة مفخخة وصاروخ باليستي، اعترضتهما قوات التحالف.

الإمارت

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم (الإثنين)، أن هذا الاعتداء الجبان يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، ويعكس تحدي مليشيا الحوثي للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين الدولية، وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

مصر

شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس، على دعمها الكامل للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة.

البحرين

أشارت الخارجية البحرينية، إلى كون الاعتداء، يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، كما يعد تهديداً لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، مؤكدة دعمها الدائم للمملكة وما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الكويت

أوضحت الخارجية الكويتية، أمس، أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد وإضرار بأمن المملكة وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي، والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية، أمر لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك لردع هذه الجرائم، لافتة إلى وقوفها مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

قطر

اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي، ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، يؤثر على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، مؤكدة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

فلسطين

أكدت القيادة الفلسطينية، وقوفها وشعبها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

جيبوتي

أدان رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، الاعتداءات الإرهابية، وأهاب بالمجتمع الدولي بضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع المملكة.

منظمات وشخصيات

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الاعتداءات التخريبية، مشيدًا بكفاءة قوات الدفاع بالمملكة وجاهزيتها الدائمة في التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مجدداً موقف البرلمان العربي الداعم لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن أراضيها.

كما أعلنت رابطة العالم الإسلامي باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها الجامعة، تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الاعتداءات الإرهابية، مشددًا على كونها لا تستهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها شكلت تهديدا لأرواح الآلاف من موظفي شركة أرامكو السعودية وعائلاتهم من الجنسيات المختلفة، داعيًا إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.

بدوره أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، محاولة الاعتداء، مؤكدا أن الاعتداءين لا يستهدفان أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي والإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي، مجددا وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة.