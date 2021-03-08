الخرطوم تتهم أديس أبابا بتسليح حركة متمردة لاحتلال مدينة سودانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن "الحكومة الإثيوبية قدمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال".

وأضافت أن الدعم الإثيوبي وصل إلى منطقة يابوس بولاية النيل الأزرق في 27 فبراير/شباط الماضي، وتسلمه القائد جوزيف توكا، وبعض قادة قواته.

© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

وبحسب الوكالة "تهدف الحكومة الإثيوبية لاستخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي أثيوبي وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية".

يشار إلى أن جوزيف توكا هو قائد قوات الحركة الشعبية-قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ نحو 10 سنوات، ولم تنضم إلى اتفاق السلام الذي وُقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة والحركات السودانية المسلحة.

ويخوض السودان وإثيوبيا نزاعا مسلحا على الحدود الشرقية للأولى تصاعد مؤخرا موقعا قتلى ومصابين من الجانبين.

وبدأ الجيش السوداني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يعيد انتشاره في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقًا إنه استرد 90% من المساحات التي كانت تحتلها قوات وميليشيات إثيوبية طوال 26 عامًا.

وكانت الخارجية السودانية قالت إن نشر القوات المسلحة للبلاد في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا هو قرار نهائي لا رجعة فيه.