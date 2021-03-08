إيران تعلق لأول مرة على قصف المنشات النفطية في السعودية وتوجه رسائل عاجلة

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، "نشعر بالقلق تجاه الأزمة المأساوية في اليمن، إذ أن عدة ملايين من المواطنين اليمنيين في حاجة ماسة إلى المواد الغذائية ومياه الشرب، وعلى مدى السنوات الست الماضية، أكدت إيران دوما إنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار".

ودعا خطيب زادة السعودية إلى "وقف هذه الحرب المدمرة وغير المتكافئة بأسرع ما يمكن"، مؤكدا أن "السبيل لحل الأزمة اليمنية ليس إلا مسارا سياسيا، وأن إيران أكدت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ذلك مرارا وتكرارا".

وحول الهجمات التي شنتها "أنصار الله" على منشات نفطية في السعودية، قال خطيب زادة: "سبب ما يحدث في اليمن اليوم هو العدوان المتمسر منذ 6 سنوات والظلم السافر، الذي يتعرض له ملايين اليمنيين، وما نشهده هو عمليات القصف العشوائية التي تجري في مناطق متفرقة من اليمن، هناك بعض الصلات وكيف تستخدم القاعدة لقمع الناس".

وحول اتهام السعودية لإيران فيما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة اليمنية، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: "جذور الأزمة التي نراها في اليمن اليوم هي الحرب، التي اعتقد ولي عهد السعودية أنها ستنتهي في ثلاثة أسابيع بقتل الشعب اليمني، وخلال مدة 6 سنوات تمكن الشعب اليمني من الدفاع عن نفسه رغم عمليات القصف المختلفة".

وأضاف: "توجيه الاتهامات إلى الآخرين لا تحل مشكلة السعودية، فقد قدمت إيران خطة من أربع نقاط منذ اليوم الأول، ومستعدة لتقديم مساعدة فعالة إذا خرجت السعودية من وهم الحرب لحل القضية اليمنية".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي، مؤكدة تدمير منشآت حيوية وعسكرية في السعودية.

وبحسب البيان، تم استهداف شركة "أرامكو" في عملية أطلق عليها "توازن الردع السادسة" مؤكدة نجاح العملية. وأكد المحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إطلاق 14 طائرة مسيرة، منها 10 طائرات مسيرة نوع "ذو الفقار" و8 صواريخ باليستية استهدفت منشأة "أرامكو" وأهدافا عسكرية حيوية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، مشيرا إلى إنه "قد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين".