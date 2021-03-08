الأولى منذ المصالحة... الملك سلمان يوجه رسالة عاجلة إلى أمير قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "الأمير تميم تلقى الرسالة التي تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وأضافت الوكالة الرسمية، أن "وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، قام بنقل الرسالة، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري".

وأكدت أن وزير الخارجية السعودي، نقل "تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه سمو أمير البلاد، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار".

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود وعودة العلاقات.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.