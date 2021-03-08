شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: طقس حار نهاراً بدءاً من الغد وحتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم أجواء المملكة غدًا ارتفاعا في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 7 درجات.
وقال الحصيني في تغريدة على موقع “تويتر”: إن الطقس سيكون حار نهاراً، ومن لطيف إلى الميل للبرودة ليلاً حتى الجمعة المقبلة.
وأضاف أن الطقس سيكون حاراً نهارًا معتدلاً ليلاً، على مناطق الحدود الشمالية، والوسطى، والشرقية، ومكة، والمدينة، وجازان.
وأوضح أنه سيطرأ انخفاض في الحرارة مرة أخرى من 6 إلى 9 درجات على الشمالية، والوسطى، والشرقية، مع بقاء الحرارة كما هي على مكة، والمدينة، وجازان.
ولفت إلى احتمالية هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار، قد تشكل عاصفة ترابية، تسبقها أمطار خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق القصيم، وشرقها تمتد إلى الشرقية، وعسير.
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