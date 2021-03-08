شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من التعامل مع صانعي «الغمازات» بالأسواق والأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من التعامل مع صانعي “الغمازات” في الأسواق والأماكن العامة، متوعدة من يمارس تلك الأنشطة التي يُمنع ممارستها خارج المؤسسات الصحية.

وقالت الصحة وفقاً لـ”عكاظ”: إن “تخريم الآذان” و”الزمام” وممارستها في الأسواق لا يدخل ضمن تصنيف الممارسات الصحية.

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المخولة بالرقابة ورصد المخالفات، مضيفة أن مُرتكب مثل هذه المخالفات يعاقب بالغرامة 100 ألف ريال أو السجن 6 أشهر أو بالعقوبتين معاً.