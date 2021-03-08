توزيع 5.4 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا في إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين، توزيع 5.4 ملايين جرعة من اللقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.



وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا بلغ 159935 جرعة يومياً. ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.5 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها بجرعتين من اللقاح.