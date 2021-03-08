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توزيع 5.4 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا في إيطاليا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 5.4 ملايين جرعة من اللقاح ضد في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين، توزيع 5.4 ملايين جرعة من اللقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

 

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا بلغ 159935 جرعة يومياً. ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.5 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها بجرعتين من اللقاح.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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