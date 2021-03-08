بعد أربع سنوات من طرحه في الأسواق... أبل تعتزم وقف تصنيع أجهزة "أي ماك برو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتزم شركة أبل التوقف عن تصنيع أقوى جهاز آلي أي ماك برو، بعد أربع سنوات من طرحه في الأسواق.



ولا يزال الجهاز مدرجاً للشراء على موقع الشركة عبر شبكة الانترنت، ولكنه سيزال بعد نفاد المخزون المتبقي، وفقاً لعدة تقارير.

وطرحت شركة أبل جهاز ماك برو في 2017 بأ 4999 دولاراً. واستهدف المبدعين والمحترفين بقدرات متقدمة للرسومات، والعرض ثلاثي الأبعاد.

ومع ذلك، لم يتلق الكمبيوتر أي تحديثات رئيسية في السنوات القليلة الماضية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أطلقت أبل جهاز أي ماك مقاس 27 بوصة، والذي مثل الانتقال إلى خيار أي ماك، بالنسبة لمعظم العملاء.