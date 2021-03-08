شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: مصدر ليبى يعلن القبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر بمديرية أمن طبرق الليبية إن الخلية التى تم القبض عليها خلال اليومين الماضيين، تنتمي لجماعة الإخوان، وتقوم عبر غرفة مخصصة للاختراقات الإلكترونية، وعمليات قرصنة وتنصت واختراق الاتصالات.